7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Непроходимые гибельные сугробы — будьте внимательны на дорогах: На Молдову снова идет снегопад, который будет идти сутки
Стихия идет на Кишинев.
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Южные районы Молдовы начало заваливать снегом. Сейчас уже испугались в Комрате, вспоминая снегопад 27 ноября, который повлек за собой гибель людей.
С 18.00 до 19.00 снег выпадет в Кишиневе. Снегопад продолжится до утра.
Так что будьте осторожны, возможно, просто не стоит выезжать на дорогу по вопросам, который можно решить в другой день.
Прогноз действует до утра 8 декабря.