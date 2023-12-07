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7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Непроходимые гибельные сугробы — будьте внимательны на дорогах: На Молдову снова идет снегопад, который будет идти сутки

Стихия идет на Кишинев.

Сейчас в Остине: +15° 0 м/с 41% 750 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Южные районы Молдовы начало заваливать снегом. Сейчас уже испугались в Комрате, вспоминая снегопад 27 ноября, который повлек за собой гибель людей.

С 18.00 до 19.00 снег выпадет в Кишиневе. Снегопад продолжится до утра.

Так что будьте осторожны, возможно, просто не стоит выезжать на дорогу по вопросам, который можно решить в другой день.

Прогноз действует до утра 8 декабря.

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