Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы рассказала, состоится ли салют в честь Нового 2024 года

В Уфе отменили салют в честь Нового 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Об этом со ссылкой на слова городской администрации сообщило издание UFA1.RU.

Как поведали журналистам в мэрии столицы Башкирии, в грядущую новогоднюю ночь в этом году на сцене под козырьком Русского драматического театра с 22:00 до 02:00 будет организована праздничная концертная программа. Однако после того, как концерт закончится, фейерверка не будет. Такое решение было принято организационными комитетом по подготовке и празднованию Нового 2024 года.

Напомним, в прошлом году власти Уфы решили так же не организовывать салют на Новый год. В мэрии тогда пояснили, что план новогодних каникул скорректирован из-за проведения специальной военной операции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Александра Пахмутова больна, но сердечного приступа нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта