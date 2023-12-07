7 декабря, источник: Комсомольская правда
Мэрия Уфы рассказала, состоится ли салют в честь Нового 2024 года
В Уфе отменили салют в честь Нового 2024 года.
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Об этом со ссылкой на слова городской администрации сообщило издание UFA1.RU.
Как поведали журналистам в мэрии столицы Башкирии, в грядущую новогоднюю ночь в этом году на сцене под козырьком Русского драматического театра с 22:00 до 02:00 будет организована праздничная концертная программа. Однако после того, как концерт закончится, фейерверка не будет. Такое решение было принято организационными комитетом по подготовке и празднованию Нового 2024 года.
Напомним, в прошлом году власти Уфы решили так же не организовывать салют на Новый год. В мэрии тогда пояснили, что план новогодних каникул скорректирован из-за проведения специальной военной операции.