8 декабря, источник: МК - Нижний Новгород
Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал о своей любимой книге
В ходе прямой линии 7 декабря Глеб Никитин рассказал о своих литературных и жизненных предпочтениях.
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Отвечая на вопросы нижегородцев, Глеб Никитин сообщил, что любимых книг у него много, но среди них первое место уверенно занимает «Идиот» Ф. М. Достоевского.
Лучшим развлечением в кругу семьи губернатор назвал настольные игры и заверил, что сейчас при выборе между карьерой и семьей выбрал бы семью. Лучшим утром для Глеба Никитина является пробежка по Нижнему Новгороду, прожить губернатор не может без интернета (о чем сожалеет), а в качестве главного жизненного правила предпочитает «Глаза боятся, руки делают».