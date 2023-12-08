00:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Климентьев день 8 декабря, который называют Холодным
Что можно и нельзя делать в день Клима Холодного 8 декабря.
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Православная церковь 8 декабря вспоминает священномученика Климента. В народе отмечают Климентьев день, или день Клима Холодного. Согласно приметам, с 8 декабря начинаются сильные морозы и северные ветры.
Народные приметы на 8 декабря
Выпавший снег предвещает дождливое лето. В том случае, если к 8 декабря лежат большие сугробы, то ожидается урожайный год. Пение петухов говорит о скором потеплении. Если на сухой траве заметен иней, то ожидается мороз.
Что нельзя делать 8 декабря
Согласно приметам, в Климентьев день запрещалось ругаться на мороз, так как подобным можно было навлечь на себя неприятности и беды. Не следует переедать и употреблять алкоголь. Нельзя провоцировать ссоры и скандалы. Кроме того, не стоит с советами вмешиваться в чужие дела.
Что можно делать 8 декабря
Святому принято было молиться и просить здоровья для своих близких. Женщины, как правило, занимались хозяйственными делами. А еще старались постиранное белье вывесить на мороз. Предки верили, что в таком случае оно принесет удачу и здоровье.