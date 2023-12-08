03:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Новый воркаут-комплекс для детей появится на Шошина во Владивостоке
Площадку строит ТОС «Южный квартал».
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ТОС «Южный квартал» во Владивостоке строит воркаут-площадку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Новый объект появится на Шошина, 19 В.
ТОС объединяет три дома, в которых в общей сложности проживает 1100 человек. Одна третья часть из жильцов — деи и подростки. Жители придерживаются ЗОЖ, а потому приняли решение поучаствовать в конкурсе проектов, представив свой — «Все для людей». В итоге проект стал одним из победителей, а создатели получили денежный грант на реализацию.
На сегодняшний день почти все работы по обустройству воркаут-площадки завершены: установлен тренировочный комплекс, готово к работе уличное освещение, имеется ограждение пешеходных зон и клумб — частично. Спустя какое-то время площадка наполнится детьми, подростками и их родителями.