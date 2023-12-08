03:24 (мск), источник: АиФ Красноярск
Красноярцам напомнили, при каких морозах школьники могут остаться дома
В морозные дни новые темы изучаться не будут.
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В управлении образования Красноярска напомнили, при какой температуре школьники имеют право не посещать занятия.
Так, ученики начальных классов могут не ходить в школу при морозах −32 градуса. Учащиеся 5−11 классов могут оставаться дома при отметке на термометре −35 градусов.
В случае, если на улице ветер, то можно не ходить в школу температуре −31 для младших и −33 для старших классов соответственно.
При этом независимо от температуры школы работают в штатном режиме. Решение об оставлении ребёнка дома в такие морозы принимают родители. В школах в эти дни новые темы изучать не будут.
«Если всё же в мороз ребёнок идёт в школу, мы просим родителей по возможности проводить его, а затем забрать после занятий», -отметила руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.
Детские сады также в эти дни работают как обычно.
Ранее сообщалось о том, как долго простоят морозы в Красноярском крае.