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03:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцам напомнили, при каких морозах школьники могут остаться дома

В морозные дни новые темы изучаться не будут.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В управлении образования Красноярска напомнили, при какой температуре школьники имеют право не посещать занятия.

Так, ученики начальных классов могут не ходить в школу при морозах −32 градуса. Учащиеся 5−11 классов могут оставаться дома при отметке на термометре −35 градусов.

В случае, если на улице ветер, то можно не ходить в школу температуре −31 для младших и −33 для старших классов соответственно.

При этом независимо от температуры школы работают в штатном режиме. Решение об оставлении ребёнка дома в такие морозы принимают родители. В школах в эти дни новые темы изучать не будут.

«Если всё же в мороз ребёнок идёт в школу, мы просим родителей по возможности проводить его, а затем забрать после занятий», -отметила руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.

Детские сады также в эти дни работают как обычно.

Ранее сообщалось о том, как долго простоят морозы в Красноярском крае.

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