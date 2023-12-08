8 декабря, источник: РИА Новости
Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда попал на видео
В Приморье процесс воспитания самкой редкого леопарда ее котенка попал на видео.
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае запечатлела процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда, сообщает учреждение в Telegram-канале.
«Видео с материнским воспитанием сделано поздним вечером, когда в лесу было уже темно. На них подросший котенок не дает своей матери отдохнуть после трудного дня, активно пытаясь вовлечь ее в игру. Но самка тактично оттолкнула задней лапой непоседливое чадо, после чего детеныш поспешил удалиться», — говорится в публикации.
Специалисты уточнили, что котенку примерно восемь-десять месяцев. Это возраст, когда детеныши в играх отрабатывают силу укуса на сверстниках или родителях.
«Это помогает выстраивать правильные социальные взаимоотношения, и когда поведение детеныша становится слишком настойчивым и несвоевременным, родители могут отклонить контакт. Так детеныши учатся чувству такта в общении с социальным партнером. В данном случае мама очень мягко отклонила контакт с котенком, тем самым показав, что он должен уважать ее границы», — приводится комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерины Блидченко.
Годовалые леопарды активно познают окружающий мир, начинают учиться охоте, много играют. В полтора года эти кошки начинают жить самостоятельно.
В нацпарке добавили, что котята дальневосточного леопарда очень редко попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей. Самки стараются водить детенышей укромными тропами.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых хищников.