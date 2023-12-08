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03:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный символ Нового года появится в центре Владивостока к 25 декабря

Елка высотой в 20 метров украсит главную площадь Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

В столице Приморья на главной площади установят елку, высота которой достигнет 20 метров. Она станет одним из главных украшений новогоднего городка, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как рассказали в управлении культуры, елку установит подрядчик по заказу администрации. Главный символ Нового года городу предоставит туристско-информационный центр Приморского края.

Планируется, что елка будет искусственной, а ее установку закончат к 25 декабря.

Напомним, что центральная площадь традиционно станет главным место для празднования Нового года. Здесь обустроят горку, каток, фотозоны, фуд-деревню и много другое. Что касается мероприятий, то запланированы концерт и дискотека, а ровно в 22:00 жители и гости Владивостока смогут полюбоваться салютом.

Кстати, после 10 декабря в городе начнут заливать катки и хоккейные коробки.

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