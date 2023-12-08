8 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Ни себе, ни людям: скандал из-за лавочки дошел до властей Владивостока
Горожане в недоумении, администрация обещает разобраться в случившемся.
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Скандал вокруг павильона автобусной остановки на площади во Владивостоке набирает обороты. Накануне торговая точка оказалась в центре внимания администрации из-за жалобы выгнанной горожанки, а в пятницу, 8 декабря, арендатор снова стал звездой социальных сетей, сообщает ИА PrimaMedia. Но обо всем по порядку.
Изначально в сети появилась жалоба женщины, которую за отказ приобрести чай или кофе буквально выгнали из теплого помещения «умной» остановки в центре Владивостока: пока она ждала автобус на лавочке, к ней обратилась продавец и тонко намекнула, что находиться здесь, не купив ничего, нельзя.
Тогда на защиту обиженной горожанки встала мэрия, уточнив, что выгонять никто никого не имел права. По словам специалистов, арендатор якобы провел разъяснительную беседу с продавцом, а также еще раз напомнил условия договора. Судя по всему, одной беседы было недостаточно.
В пятницу местные жители заметили, что та самая лавочка, с которой погнали женщину, вдруг превратилась в стойку. То есть теперь пройти в теплую часть павильона и посидеть в ожидании автобуса просто технически не получится. Такое «обновление» торговой точки вызвало недоумение и массу вопросов. С продавцом Зоей пообщался и корр. ИА PrimaMedia.
«Стойку согласовали в администрации города, чтобы бороться с маргиналами, от которых неприятно пахнет. Я мою эти лавочки с августа своими руками. Нанять персонал мы не можем, никто не хочет с этим работать. Меня здесь били маргиналы: пинали и говорили, что это им принадлежит. Предлагали мой прах развеять над Морским кладбищем. Бомжи выгоняли посетителей и били ребенка. Они и днем, и вечером приходили: в туалет ходили и курили. Я не могла их выгнать. Меня здесь била женщина без места жительства за то, что она не хотела уходить: хваталась за волосы и ударила меня клюкой в глаз. Мы не против, если вы здесь будете ждать автобус, просто относитесь с уважением», — поделилась продавец.
Кстати, пока шел весь этот диалог, за спиной велась бурная деятельность по монтажу стойки: сварщик в униформе УК «71 микрорайон» вносил последние штрихи. А между тем, в администрации уверяют, что установка объекта вместо лавочки с ними не обсуждалась.
«Данные действия не были согласованы с городской администрацией. Арендатор самовольно принял решение о переустройстве в остановочном павильоне, что противоречит требованиям договора. Управление дорог администрации города уже проводит проверку по факту случившегося. Но уже точно известно, что лавочка будет возвращена в свой первоначальный вид», — сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.
С арендатором и продавцом, которые нарушили условия договора, в администрации обещали разобраться в ближайшее время.