8 декабря, источник: Комсомольская правда
«Енисей» заявил об уходе главного тренера и спортивного директора
Штейнбрехера уволили из красноярского футбольного клуба.
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Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Эдуард Штейнбрехер лишился своего поста. Кроме него, уходит со своей должности и спортивный директор — Анзор Саная.
О кадровых изменениях стало известно 7 декабря. О них сообщила пресс-служба клуба на его официальных страницах.
Комментируя громкие отставки, директор «Енисея» Дмитрий Федосеев признался, что это решение далось тяжело, так как «люди давно работают в клубе». Он вспомнил, как они играли за команду. На кадровые решения повлияли результаты первой части сезона. Они были оценены как неудовлетворительные. Более того, тенденции к исправлению ситуации в лучшую сторону замечено не было. Теперь уже бывшим главному тренеру и спортивному директору пожелали побед в будущем и успехов. А их места пока вакантны. По крайней мере, претендентов на них пока не представили.