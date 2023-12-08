Услышьте своих детей: губернатор Приангарья обратился к родителям школьников после трагедии в Брянске

«Не укладывается в голове, что подросток, девушка, взялась за оружие. По некоторым данным её систематически “травили” школьники. По всей видимости, психика ребенка этого не выдержала.
Хочу обратиться к родителям и педагогам. Нередко мы, взрослые, закрываем глаза на взаимоотношения детей в школе. Мол, подростки сами разберутся. Так нельзя. Вот к чему приводит равнодушие к конфликтам ребят.
Разговаривайте с детьми. Я, как отец, прекрасно понимаю, что не всегда удается достучаться до ребенка. Но это нужно делать. Нужно слушать и слышать", — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале.
Напомним, вчера, 7 декабря, 14-летняя девочка пришла на занятия с охотничьим гладкоствольным ружьем и, расстреляв одноклассников, покончила с собой. Погибла одна девочка, еще пятеро ранены.