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8 декабря, источник: ТК Город

Услышьте своих детей: губернатор Приангарья обратился к родителям школьников после трагедии в Брянске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к родителям школьников Приангарья после известия о страшной трагедии в брянской гимназии. Глава региона призвал разговаривать с детьми и слышать их, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

«Не укладывается в голове, что подросток, девушка, взялась за оружие. По некоторым данным её систематически “травили” школьники. По всей видимости, психика ребенка этого не выдержала.

Хочу обратиться к родителям и педагогам. Нередко мы, взрослые, закрываем глаза на взаимоотношения детей в школе. Мол, подростки сами разберутся. Так нельзя. Вот к чему приводит равнодушие к конфликтам ребят.

Разговаривайте с детьми. Я, как отец, прекрасно понимаю, что не всегда удается достучаться до ребенка. Но это нужно делать. Нужно слушать и слышать", — написал Игорь Кобзев в своем telegram-канале.

Напомним, вчера, 7 декабря, 14-летняя девочка пришла на занятия с охотничьим гладкоствольным ружьем и, расстреляв одноклассников, покончила с собой. Погибла одна девочка, еще пятеро ранены.

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