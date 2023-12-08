8 декабря, источник: МК.RU Красноярск
Можно и «Сникерс»: модель из Красноярска поделилась своим рационом
Питание — один из ключевых залогов здоровья человека.
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Питание — один из ключевых залогов здоровья человека. И недавний скандал вокруг семьи, которая отказалась кормить ребенка белком — тому подтверждение. Без грамотного сочетания полезных веществ организм просто не выдержит малейших нагрузок. Особенно актуально правильное питание для работников индустрии красоты. «МК в Красноярске» поинтересовался у модели, общественницы, блогера и молодой мамы Галины Магергут, какую еду предпочитает она, чтобы хорошо себя чувствовать, несмотря на активный образ жизни, и хорошо выглядеть.
Правильное питание нужно всем, а особенно тем, чья работа связана с красотой и презентацией собственной внешности. Галина Магергут уже давно в модельном бизнесе, а потому для себя сформировала рацион, позволяющий хорошо себя чувствовать и выглядеть.
Завтрак модели начинается с каши без молока. Подойдет любая, кроме манной. По словам Галины, каша — это идеальный выбор для сытного и питательного начала дня.
"Я предпочитаю конопляную кашу. Конопля — настоящий суперфуд, богатый белком, аминокислотами и незаменимыми жирными кислотами. Для приготовления каши смешиваю ½ чашки овсянки или любой другой крупы, 1 столовую ложку семян конопли и 1 чашку растительного молока или воды. Варю кашу 5−7 минут, а затем добавляю ягоды или орехи, чтобы еще больше разнообразить вкус. Напиток также необычный — конопляный. Это травяной сбор с полезными травами.
«Нежирный суп или бульон, овощи с гарниром, так как мясо я не ем. Для тех девочек, кто ест мясо, можно в обед съесть нежирное мяско или красную рыбу. На гарнир лучше выбирать макароны твердых сортов, крупы типа гречки и риса», — рассказала модель.
Днем, добавила собеседница «МК в Красноярске», можно перекусить «вкусняшкой». Сама Галина старается есть десерты без сахара, но от куска торта «Наполеон» или «Сникерса» иногда не отказывается.
«Перейдем к ланчу и ужину. Ваш рацион должен быть достаточно разнообразным и включать большое количество овощей, белка и здоровых углеводов. Овощи — настоящий кладезь питательных веществ, поэтому не стесняйтесь добавлять их в каждый прием пищи. Также включайте в рацион белое мясо, рыбу, орехи, злаки и бобовые. Помните о важности баланса и разнообразия», — резюмировала Магергут.
Галина также отметила пользу орехов, которые являются источником здоровых жиров и могут помочь улучшить состояние кожи, волос и ногтей.
Модель напомнила, что каждый организм индивидуален, нужно подбирать рацион под себя и лучше всего для этого проконсультироваться со специалистами.
Главное — не ставить эксперименты на детях и доверять науке, а не учениям из интернета, чтобы не случилось трагедии, как с двухлетней краснояркой Маной, умершей от истощения.