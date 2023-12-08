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8 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Елочный базар во Владивостоке начнет свою работу с 12 декабря — адреса

Хвойную красавицу можно будет приобрести уже на следующей неделе.

Источник: PrimaMedia.ru

На следующей неделе во Владивостоке развернутся ёлочные базары, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. В уходящем году главный символ праздника можно будет купить по 11 адресам города. Торговые точки начнут работу 12 декабря.

Торговля продлится до 31 декабря включительно. Речь идет как о базарах, так и об автолавках. Кроме этого, продавцы предложат покупателям и сопутствующие товары — игрушки и украшения, а также хвойные веточки.

Продажа елок во Владивостоке будет осуществляться по следующим адресам:

  • ул. Верхнепортовая, 68
  • ул. Воронежская, 1
  • ул. Жигура, 48
  • просп. Красного Знамени, 90
  • просп. Красного Знамени, 114
  • ул. Лермонтова, 75
  • ул. Пшеницына, 22
  • ул. Светланская, 177
  • ул. Тухачевского, 52
  • ул. Фадеева, 12б
  • ул. Шилкинская, 21

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