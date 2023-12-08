8 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Елочный базар во Владивостоке начнет свою работу с 12 декабря — адреса
Хвойную красавицу можно будет приобрести уже на следующей неделе.
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На следующей неделе во Владивостоке развернутся ёлочные базары, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. В уходящем году главный символ праздника можно будет купить по 11 адресам города. Торговые точки начнут работу 12 декабря.
Торговля продлится до 31 декабря включительно. Речь идет как о базарах, так и об автолавках. Кроме этого, продавцы предложат покупателям и сопутствующие товары — игрушки и украшения, а также хвойные веточки.
Продажа елок во Владивостоке будет осуществляться по следующим адресам: