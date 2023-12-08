8 декабря, источник: Om1.ru
По омскому мосту у Телецентра перекроют движение троллейбусов
Ремонт сооружения запланирован на 2024−2025 годы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Через год в Омске планируют начать капремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ (моста у Телецентра). В департаменте строительства мэрии уточнили, что стоимость работ составляет 2,5 миллиарда рублей. Само проведение ремонтных мероприятий запланировано в III квартале 2024 года — IV квартале 2025 года.
Компания ООО «Мост» уже завершила проектные работы, разработала проектно-сметную документацию, и сейчас полученные результаты изысканий направлены на госэкспертизу. В I квартале 2024 года ожидается получение положительного заключения экспертов.
Ремонт моста у Телецентра будет проводиться по аналогичной схеме, как и Ленинградского моста. Частично ограничат движение для транспорта и полностью перекроют движение троллейбусов.