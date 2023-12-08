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8 декабря, источник: МК.RU Омск

Стало известно, как омские власти решают проблему со снегом на дорогах

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в телевизионной программе «Хоценко о важном», какие меры принимаются, чтобы улучшить скорость и качество уборки снега в Омске.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ ОМСКА

По словам главы региона, все дорожные службы сейчас работают круглосуточно, и уборку снега контролирует мэр города и главы округов.

«Я сам стараюсь и проехаться, и пешком пройти, посмотреть и дороги, и тротуары. Если есть проблемы, мы стараемся максимально быстро на них реагировать», — сообщил губернатор.

По его словам, требует дополнительных мер уборка снега на тротуарах. Напомним, в УДХБ не хватает около 350 водителей, механизаторов и дворников. Мэр Омска Сергей Шелест собирается найти возможность повысить зарплату дорожным рабочим, но о конкретных мерах пока речи не идет.

Также Виталий Хоценко обратил внимание на проблему нехватки водителей спецтехники.

«Мы добавляем зарплату и премии, результаты есть, но дефицит кадров всё равно наблюдается», — отметил губернатор.

Мэр Омска Сергей Шелест добавил, что в декабре планируется закупить пять единиц малой техники для уборки тротуаров.

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