Стало известно, как омские власти решают проблему со снегом на дорогах

По словам главы региона, все дорожные службы сейчас работают круглосуточно, и уборку снега контролирует мэр города и главы округов.
«Я сам стараюсь и проехаться, и пешком пройти, посмотреть и дороги, и тротуары. Если есть проблемы, мы стараемся максимально быстро на них реагировать», — сообщил губернатор.
По его словам, требует дополнительных мер уборка снега на тротуарах. Напомним, в УДХБ не хватает около 350 водителей, механизаторов и дворников. Мэр Омска Сергей Шелест собирается найти возможность повысить зарплату дорожным рабочим, но о конкретных мерах пока речи не идет.
Также Виталий Хоценко обратил внимание на проблему нехватки водителей спецтехники.
«Мы добавляем зарплату и премии, результаты есть, но дефицит кадров всё равно наблюдается», — отметил губернатор.
Мэр Омска Сергей Шелест добавил, что в декабре планируется закупить пять единиц малой техники для уборки тротуаров.