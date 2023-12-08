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8 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Хакасия увеличит свою территорию на 150 га за счёт Кемеровской области

Сейчас на кузбасских гектарах лес и небольшой посёлок.

Как сообщает ИА Хакасия, в территорию Хакасии войдут 150 гектаров лесного фонда Кемеровской области. Предложение высказали на очередной сессии республиканского парламента.

Речь идёт в том числе о посёлке Полуторник, который находится в тайге в предгорьях Кузнецкого Алатау в 50 км к югу от посёлка Тисуль и в 150 км к востоку от Кемерова. Он расположен на обоих берегах реки Урюп, и правобережная часть находится в границах Хакасии. Также часть посёлка, созданного как леспромхоз, принадлежит Красноярскому краю.

Соответствующий документ рассмотрели на заседании комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям. Его принятие юридически утвердит часть границ республики.

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