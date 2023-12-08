8 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
В России введут наказания за треш-стримы
Пакет инициатив внесли в Госдуму.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы внесли на рассмотрение ГД. Документы уже разместили в думской электронной базе, пишут «Известия» (18+). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В связи треш-стримами также собираются усилить уголовную ответственность за совершение 10 преступлений. Связано это с тем, что зрителями трансляций чаще всего становятся дети и люди с несформировавшейся психикой.
В список преступлений могут включить умышленное причинение легкого вреда здоровью, убийство, истязание, похищение человека, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы и использование рабского труда.
К слову, за публичную демонстрацию убийства намерены ввести санкцию — от 8 до 20 лет лишения свободы. Также преступники не смогут заниматься определенной деятельностью или занимать некоторые должности.