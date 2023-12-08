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8 декабря, источник: Ura.ru

Екатеринбуржцы остались без трамваев в 40-градусный мороз

Жители Екатеринбурга пожаловались на долгое ожидание трамваев, некоторые приходится ждать по 40 минут и дольше, сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии рассказали, что проблемы с движением связаны с повреждением контактной сети.

«В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — рассказали в администрации.

Также из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика. «От Керамики до Ботанической трамваи едут», — добавляют в администрации.

В Екатеринбурге утром 8 декабря столбики термометра показали −36 градусов. Холода продлятся в области до следующей недели.

Обновлено в 9:33, добавлен комментарий мэрии. «Движение трамваев по улице 8 Марта восстановили», — рассказали в пресс-службе. В 10:32 ремонт контактной сети на Луначарского закончили и движение восстановили полностью.

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