Екатеринбуржцы остались без трамваев в 40-градусный мороз

«В связи с повреждением контактной сети задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — рассказали в администрации.
Также из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика. «От Керамики до Ботанической трамваи едут», — добавляют в администрации.
В Екатеринбурге утром 8 декабря столбики термометра показали −36 градусов. Холода продлятся в области до следующей недели.
Обновлено в 9:33, добавлен комментарий мэрии. «Движение трамваев по улице 8 Марта восстановили», — рассказали в пресс-службе. В 10:32 ремонт контактной сети на Луначарского закончили и движение восстановили полностью.