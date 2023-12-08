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8 декабря, источник: Комсомольская правда

В Ростовской области губернатор наградил мужчину, обезвредившего подростка в школе

В Ростовской области мужчину, обезвредившего подростка с ножом в школе, наградили медалью.

Источник: телеграм-канал

В Ростовской области губернатор наградил мужчину, обезвредившего подростка в школе. Об этом на своей странице сообщил глава региона Василий Голубев.

Сегодня, по поручению Президента РФ, вручал заслуженным жителям Ростовской области государственные награды. Часть земляков также отмечена областными наградами и поощрениями.

Василий Голубев

Среди них был и Алексей Зейбель, которого наградили медалью Алексея Береста. В сентябре этого года, благодаря смелости и решительности, он обезвредил вооруженного ножом подростка. ЧП произошло в Неклиновском районе. Однако школьник ранил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи поставили героя на ноги.

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