8 декабря, источник: АиФ Красноярск
Из-за аномальных холодов в Красноярске отменяют плановые отключения воды
На особом контроле будет отогрев коммунальной техники, гидравлика которой не рассчитана на сильные морозы.
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На период аномальных холодов плановые отключения холодной воды отменяются. Об этом сообщает пресс-служба КрасКом.
Каждые четыре часа дежурные будут передавать информацию о работе оборудования водозаборов, очистных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станций.
На особом контроле будет отогрев коммунальной техники, гидравлика которой не рассчитана на сильные морозы.
Все плановые работы, связанные с отключением воды также будут отменены. Это делают для сохранения в исправности системы обеспечения питьевой водой, от которой запитаны также действующие малые котельные. Отключать воду будут лишь при возникновении внештатных ситуаций.
Жителям частных домов настоятельно рекомендуют периодически открывать воду дома, чтобы не переморозить частные водопроводы.
Также в эти выходные рекомендуется через внутренние краны создать циркуляцию холодной воды собственникам отдельно стоящих офисных зданий, детских садов, школ
Ранее сообщалось о том, что с 10 по 13 декабря в районах Красноярского края ожидаются экстремальные морозы до −50 градусов.