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8 декабря, источник: Newslab.ru

Каток на красноярской Стрелке закроют из-за мороза

В Красноярске каток на Стрелке не будет работать как минимум до середины следующей недели.

В Красноярске каток на Стрелке закроют как минимум до середины следующей недели. Причина — аномально-холодная погода.

«С 9 по 13 декабря включительно каток не работает для посетителей. 8 декабря каток работает до 21:30, последний сеанс отменен», — сообщили в Красгорпарке.

Напомним, до 13 декабря в Красноярске ожидаются морозы от −30 до −40 °C. Значение среднесуточной температуры воздуха будет ниже климатической нормы на 15−24 °C.

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