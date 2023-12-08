8 декабря, источник: АиФ Нижний Новгород
23% нижегородцев хотят взять отпуск зимой, чтобы побыть дома
В Нижнем Новгороде 23% жителей решили взять отпуск зимой.
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Об этом сообщает портал SuperJob, ссылаясь на результаты собственного исследования. Опрос проводили среди экономически активного населения.
Оказалось, что 12% из опрошенных хотят провести свой отпуск дома. Только 5% работяг поедут в путешествие по Россия, а 3% — за границу. Еще 3% хотят отдохнуть на даче.
Те нижегородцы, кто все-таки поедет в путешествие выбрали местом для отдыха Москву, Сочи, озеро Байкал, Турцию, Кипр, ОАЭ.