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8 декабря, источник: АиФ Воронеж

Какие постные блюда приготовить на Новый год?

Делимся подборкой простых рецептов.

На Новый год, если вы соблюдаете пост, можно приготовить разнообразные и вкусные блюда без использования продуктов животного происхождения. Вот некоторые из них:

Овощи на гриле.

Нанизайте на шампур овощи: перец, баклажаны, грибы, кабачки, лук, помидоры. Сбрызните оливковым маслом. Подавайте с горчичным соусом.

Шампиньоны в запеканке.

Запекайте шампиньоны в постном майонезе с добавлением зелени и чеснока.

Пирожки с капустой.

Замешайте постное тесто, а в качестве начинки используйте тушеную капусту с томатной пастой. По вкусу можно добавить лук и зелень.

Паста Песто.

Соус для такой пасты вкусный и одновременно постный. Смешайте в блендере кедровые орехи, чеснок и листья свежего зеленого базилика. Смешайте с макаронами, сваренными аль-денте. Сверху можно посыпать тертым вегетарианским сыром.

Салат из картофеля и грибов.

Приготовьте вареный картофель и обжарьте грибы. Затем смешайте их с луком, маслом и зеленью.

Шутня лазанья.

Замените мясную начинку в классической лазанье на томатный соус с баклажанами, кабачками и грибами.

Блины с ягодами и сиропом.

Приготовьте веганское тесто для блинов, вместо обычного молока можно использовать растительное. Чтобы тесто не прилипало к сковороде, молоко предварительно нужно разогреть до температуры около 40 градусов и дать тесту настояться. Добавьте в массу подсолнечное масло. Подавайте готовы блины с ягодами и кленовым сиропом.

Грибной суп.

Приготовьте суп с грибами, картофелем, луком и зеленью. Подайте с крутонами.

Фруктовый салат.

Смешайте разнообразные свежие фрукты, такие как яблоки, груши, киви, апельсины и гранат, и посыпьте их орехами или кокосовой стружкой.

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