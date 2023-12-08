8 декабря, источник: АиФ Воронеж
Какие постные блюда приготовить на Новый год?
Делимся подборкой простых рецептов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На Новый год, если вы соблюдаете пост, можно приготовить разнообразные и вкусные блюда без использования продуктов животного происхождения. Вот некоторые из них:
Овощи на гриле.
Нанизайте на шампур овощи: перец, баклажаны, грибы, кабачки, лук, помидоры. Сбрызните оливковым маслом. Подавайте с горчичным соусом.
Шампиньоны в запеканке.
Запекайте шампиньоны в постном майонезе с добавлением зелени и чеснока.
Пирожки с капустой.
Замешайте постное тесто, а в качестве начинки используйте тушеную капусту с томатной пастой. По вкусу можно добавить лук и зелень.
Паста Песто.
Соус для такой пасты вкусный и одновременно постный. Смешайте в блендере кедровые орехи, чеснок и листья свежего зеленого базилика. Смешайте с макаронами, сваренными аль-денте. Сверху можно посыпать тертым вегетарианским сыром.
Салат из картофеля и грибов.
Приготовьте вареный картофель и обжарьте грибы. Затем смешайте их с луком, маслом и зеленью.
Шутня лазанья.
Замените мясную начинку в классической лазанье на томатный соус с баклажанами, кабачками и грибами.
Блины с ягодами и сиропом.
Приготовьте веганское тесто для блинов, вместо обычного молока можно использовать растительное. Чтобы тесто не прилипало к сковороде, молоко предварительно нужно разогреть до температуры около 40 градусов и дать тесту настояться. Добавьте в массу подсолнечное масло. Подавайте готовы блины с ягодами и кленовым сиропом.
Грибной суп.
Приготовьте суп с грибами, картофелем, луком и зеленью. Подайте с крутонами.
Фруктовый салат.
Смешайте разнообразные свежие фрукты, такие как яблоки, груши, киви, апельсины и гранат, и посыпьте их орехами или кокосовой стружкой.