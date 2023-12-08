Разные виды чая и традиционные сладости: в центре столицы проходит программа «Московское чаепитие»

В столице началась культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
Мероприятие посвящено традициям гостеприимства и истории города. Всех желающих приглашают посетить ярмарку, поучаствовать в мастер-классах, побывать на концертах и экскурсиях. Первой площадкой проекта стала Тверская площадь, а затем его география расширится.
«На Тверской площади жителей и гостей столицы ждут творческие занятия, спектакли, выставка и ярмарка. Здесь же можно попробовать разные виды чая и варенья, традиционные сладости и выпечку. Ближе к Новому году к проекту присоединятся участники фестиваля “Усадьбы Москвы”», — рассказала Наталья Сергунина.
По 14 декабря на Тверской площади проходят выступления фольклорных групп и открытые уроки танцев XVIII и XIX веков, а с 15 декабря — театральные представления. Кроме того, здесь будет работать выставка старинных самоваров.
Уже открыта новогодняя ярмарка, где можно приобрести сувениры и подарки для близких: фирменные фарфоровые чайники и чашки с блюдцами, чай в крафтовых пакетах, варенье. В середине месяца ассортимент расширят. Его дополнят перчатки, варежки, шарфы, платки, термокружки, свечи и другие изделия. Их представят столичные предприниматели — участники проекта «Сделано в Москве».
Кроме того, на Тверской площади открылся туристический информационный центр, сотрудники которого помогут в составлении прогулочных маршрутов по городу. Здесь и в 15 усадьбах — участницах фестиваля «Усадьбы Москвы» будут работать мобильные чайные станции, где гостям предложат чай из самовара и расскажут о городских традициях, связанных с этим напитком.
Ежегодно столица становится центром притяжения путешественников во время зимних каникул. Для гостей и жителей города цифровой туристический сервис Russpass подготовил единый раздел, где собраны все актуальные мероприятия и лучшие идеи для новогоднего досуга в Москве. Здесь будет доступна и подробная программа «Московского чаепития».