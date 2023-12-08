8 декабря, источник: АиФ Волгоград
В Волгограде и области могут увеличить штрафы за парковку на зеленых зонах?
Автолюбителей, откровенно игнорирующих правила парковки, предельно мало, считает общественник.
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В регионе могут увеличить штрафы за парковку на зелёных зонах.
— В случае принятия законопроекта штраф для граждан составит от 2,5 до 5 тыс. руб., для должностных и юрлиц — от 15 до 40 тыс. руб., — сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Кроме этого, предлагается ввести ответственность за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке.
«Мне кажется, понятие “зелёная зона” размыто, это может быть пустырь на отшибе с лебедой и камышом», — комментирует инициативу местных законодателей автолюбитель Вадим Рощин.
«Лично я за ужесточение ответственности в отношении автолюбителей за подобные нарушения, но здесь есть два немаловажных момента, — отмечает член регионального штаба Народного фронта, председатель реготделения “Движения автомобилистов России” Армен Оганесян. — Во-первых, автолюбителей, откровенно игнорирующих правила парковки предельно мало, не более 5% от всех. Во-вторых, если обозначать границы газонов, зелёных зон декоративными турникетами, ограждениями, бордюрным камнем, никто туда заезжать не станет. Но особое внимание хочу обратить на то, что областная дума продемонстрировала в данной ситуации странное пренебрежение к гражданскому обществу, изначально не обратившись за консультациями к нам, экспертному сообществу. Только наша организация представляет интересы более чем трёхсот тысяч автомобилистов региона. Нам есть что сказать относительно обсуждаемой проблемы».
По мнению общественника, депутатскому корпусу стоит обсудить принимаемый законопроект с экспертами и учесть общественное мнение, а уже затем выносить взвешенное решение.
Штрафы за стоянку на зелёной зоне уже действуют в Волжском, при этом в мэрию достаточно предоставить фотодоказательства нарушения с заметными на фото госномерами транспортного средства. Штраф составляет от 1 до 4 тыс. руб. Впервые замеченные нарушители чаще всего получат предупреждение.
Аналогичные фото могут присылать жители и других регионов в свои местные органы власти — власти обязаны брать в разработку такое обращение и реагировать на него.