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8 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Для многих в Кишиневе эта пятница станет черной: В сотнях квартир отключат электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым в Кишиневе в пятницу, 8 декабря 2023, ожидаются отключения электричества.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает, что 8 декабря 2023 в Кишиневе будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Чеканы

ул. М. Дрэган, 2/1, 2/1A, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, Вадул-луй-Водская, 72, 74, 76, 78, 78/2, 80, 9999, В. Вэрзару, 3, 5/2 — с 09:05 до 12:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

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