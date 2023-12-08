8 декабря, источник: МК.RU Волгоград
В Роспотребнадзоре волгоградцам рассказали о профилактике зимнего травматизма
При падении на льду часто случаются переломы, вывихи, растяжения и разрывы связок.
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Особенно опасно падение для пожилых людей, так как высок риск получения серьезных травм, таких как перелом шейки бедра.
Поэтому важно уделить внимание безопасности старших родственников, чтобы избежать несчастных случаев.
Предотвратить падение поможет подходящая обувь с рифленой, нескользящей подошвой.
Идти нужно медленно и аккуратно короткими шагами, сгибая ноги в коленях. Руки в карманах лежать не должны — они помогают сохранить равновесие.
Выбирать нужно безопасный маршрут по очищенным дорогам. Лучше выйти из дома пораньше, чем с риском для здоровья балансировать по скользкой поверхности.
Если же падение неизбежно, нужно сгруппироваться и прижать голову к груди, чтобы избежать травмы головы и спины. В случае падения на бок, нужно поджать руку под себя — это позволит минимизировать риск перелома и смягчить само падение.
Активный образ жизни считается эффективным средством профилактики падений. Физические упражнения улучшают подвижность и равновесие, а также повышают мышечную силу.