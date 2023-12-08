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8 декабря, источник: Копейский рабочий

В Челябинске пройдет фестиваль «Уральские пельмени»

Мероприятие на открытом воздухе пройдет в парке культуры и отдыха имени Гагарина.

В парке культуры и отдыха имени Гагарина города Челябинска 16 декабря пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».

В программе: пельменные ряды, ярмарка, игры и конкурсы для детей и взрослых
На ярмарке будут представлены производители пельменей, вареников, продовольственных товаров и мастера декоративно-прикладного творчества.

В рамках праздника пройдут два конкурса на самые вкусные пельмени. Для детей на ярмарке будут организованы игровые площадки, мастер-классы и другие развлечения.

В 12 часов на главной сцене парка Гагарина состоится открытие фестиваля и концерт с участием творческих коллективов Челябинской области. В концертной программе выступит самая веселая группа России «Балаган лимитед». В течение мероприятия пройдут мастер-классы от шеф-поваров челябинских ресторанов.

Гостей фестиваля в преддверии нового года поздравят Дед мороз и Снегурочка.

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