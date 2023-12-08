8 декабря, источник: МК.RU Воронеж
В Воронеже снесли остановку «Ботанический сад»
Посадка и высадка пассажиров теперь происходит перед светофором на месте, не предназначенном для этих целей.
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В Воронеже больше нет остановки «Ботанический сад». Павильон, которой находился на Шишкова по направлению к центру, снесли, об этом сообщили наши коллеги из издания «ВН».
Теперь на этом месте лишь следы остановочного пункта. Причиной его отсутствия стало обустройство территории вокруг надземного перехода.
Таким образом, посадка и высадка пассажиров теперь происходит перед светофором на месте, не предназначенном для этих целей.
Однако в мэрии поспешили успокоить жителей, сообщив, что сейчас меняется схема организации дорожного движения в связи со строительством новой автодороги, но все существующие остановки учтут.