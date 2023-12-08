Главное
Главные новости недели
8 декабря, источник: МК.RU Воронеж

В Воронеже снесли остановку «Ботанический сад»

Посадка и высадка пассажиров теперь происходит перед светофором на месте, не предназначенном для этих целей.

Источник: «ВН»

В Воронеже больше нет остановки «Ботанический сад». Павильон, которой находился на Шишкова по направлению к центру, снесли, об этом сообщили наши коллеги из издания «ВН».

Теперь на этом месте лишь следы остановочного пункта. Причиной его отсутствия стало обустройство территории вокруг надземного перехода.

Таким образом, посадка и высадка пассажиров теперь происходит перед светофором на месте, не предназначенном для этих целей.

Однако в мэрии поспешили успокоить жителей, сообщив, что сейчас меняется схема организации дорожного движения в связи со строительством новой автодороги, но все существующие остановки учтут.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воронежский «Факел» отчитался о состоянии поля Центрального стадиона пер...
В Воронеже покажут фильм-воспоминание о политике Галине Кудрявцевой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта