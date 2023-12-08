Челябинцы рассказали, где проведут свой зимний отпуск

По данным специалистов сервиса SuperJob, каждый четвёртый работающий житель Челябинска планирует взять зимний отпуск. При этом никуда не ехать и остаться дома собираются 15% горожан, 8% отправятся в путешествие по России и лишь 2% проведут свои каникулы от работы на даче или за границей.
Если говорить о внутреннем туризме, то в числе самых популярных направлений оказались Москва, Сочи и озеро Байкал. Что касается зарубежных поездок, то здесь отдаётся предпочтение Турции, Кипру и Объединённым Арабским Эмиратам.
— 62% респондентов не планируют брать отпуск зимой, — добавили эксперты.
А те, кто планирует провести свой отпуск в Челябинской области, смогут насладиться красотами Южного Урала. К тому же в нашем регионе действительно есть на что посмотреть. Например, можно совершить прогулку по заснеженным тропам национального парка «Таганай», понаблюдать за жизнью обитателей «Зигальги» или посетить интересную выставку, посвящённую ёлочным игрушкам в региональном центре.
Ну, а если хочется просто побыть дома, тогда точно пригодится наша подборка настольных игр, которая поможет скрасить холодные вечера и весело провести время в компании друзей и близких.