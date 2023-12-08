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8 декабря, источник: Pchela.News

Челябинцы рассказали, где проведут свой зимний отпуск

Зима — отличное время, чтобы отправиться в путешествие по России, и многие челябинцы уже начали планировать свой отпуск. А какие туристические направления вошли в список самых популярных, поделились аналитики.

Источник: Pchela.News

По данным специалистов сервиса SuperJob, каждый четвёртый работающий житель Челябинска планирует взять зимний отпуск. При этом никуда не ехать и остаться дома собираются 15% горожан, 8% отправятся в путешествие по России и лишь 2% проведут свои каникулы от работы на даче или за границей.

Если говорить о внутреннем туризме, то в числе самых популярных направлений оказались Москва, Сочи и озеро Байкал. Что касается зарубежных поездок, то здесь отдаётся предпочтение Турции, Кипру и Объединённым Арабским Эмиратам.

— 62% респондентов не планируют брать отпуск зимой, — добавили эксперты.

А те, кто планирует провести свой отпуск в Челябинской области, смогут насладиться красотами Южного Урала. К тому же в нашем регионе действительно есть на что посмотреть. Например, можно совершить прогулку по заснеженным тропам национального парка «Таганай», понаблюдать за жизнью обитателей «Зигальги» или посетить интересную выставку, посвящённую ёлочным игрушкам в региональном центре.

Ну, а если хочется просто побыть дома, тогда точно пригодится наша подборка настольных игр, которая поможет скрасить холодные вечера и весело провести время в компании друзей и близких.

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