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8 декабря, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Куда пойти на праздничных выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Концерт группы Hi-Fi, выставка картин и ярмарка локальных брендов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Пятница, 8 декабря

Концерт группы Dizayn

Юмористическая команда выступит на сцене Дворца «Дружба народов».

Время: 19.00.

Место: Дворец «Дружба народов».

Стоимость билетов: 40 — 350 тыс. сумов.

Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.

Фестиваль художественных VR-работ

Фестиваль VR-работ «Цифровая Осень: Присутствие» представит 11 иммерсивных работ с ощущением полного присутствия. Сам по себе VR позволяет виртуально погружаться в разные пространства, не покидая помещения, с помощью специальных очков.

Время: 12.00.

Место: Moc Hub.

Стоимость билетов: 30 тыс. сумов.

Персональная выставка Дильбека Тухтакулова

Молодой график и стажер Творческой мастерской Академии художеств Узбекистана Дильбек Тухтакулов представит свою выставку под названием «Inson».

Время: 10.00.

Место: Ташкентский дом фотографии.

Вход свободный.

Суббота, 9 декабря

Концерт группы Hi-Fi

Российская группа выступит со своими хитами перед ташкентской публикой.

Время: 20.00.

Место: Velvet.

Стоимость билетов: 1 млн 223 тыс. сумов.

Телефоны для справок: (+998) 97−808−2525.

Хип-хоп фестиваль

Первый хип-хоп фестиваль соберет легенд узбекского рэпа. На сцене ледового дворца Humo Arena выступят Шохрух, Тимур Алиханов, DJ King Macarella и другие.

Время: 19.00.

Место: Humo Arena.

Стоимость билетов: 100 — 300 тыс. сумов.

Телефоны для справок: (+998) 71−203−6645, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.

Stand-up концерт Галима Калиакбарова

Казахстанский стендап-комик выступит с авторской программой на сцене SAHNA stand-up club.

Время: 18.30.

Место: SAHNA stand-up club.

Стоимость билетов: 350 — 750 тыс. сумов.

Телефоны для справок: (+998)99−689−7036.

Воскресенье, 10 декабря

«Восточный базар» в ТРЦ

Посетителей ждет ярмарка с работами узбекских ремесленников и возможность приобрести изделия из кожи, аксессуары и национальную одежду ручной работы.

Время: 10.00.

Место: Samarqand Darvoza.

Стоимость билетов: 35 — 180 тыс. сумов.

Детские мастер-классы

Участников ждут мастер-классы по изготовлению сувенирной баночки Санты и новогодних украшений в виде снеговика.

Время: 17.00.

Место: CРЦ Parus.

Стоимость билетов: 50 — 100 тыс. сумов.

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