Куда пойти на праздничных выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Юмористическая команда выступит на сцене Дворца «Дружба народов».
Место: Дворец «Дружба народов».
Стоимость билетов: 40 — 350 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
Фестиваль художественных VR-работ
Фестиваль VR-работ «Цифровая Осень: Присутствие» представит 11 иммерсивных работ с ощущением полного присутствия. Сам по себе VR позволяет виртуально погружаться в разные пространства, не покидая помещения, с помощью специальных очков.
Стоимость билетов: 30 тыс. сумов.
Персональная выставка Дильбека Тухтакулова
Молодой график и стажер Творческой мастерской Академии художеств Узбекистана Дильбек Тухтакулов представит свою выставку под названием «Inson».
Место: Ташкентский дом фотографии.
Российская группа выступит со своими хитами перед ташкентской публикой.
Стоимость билетов: 1 млн 223 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 97−808−2525.
Первый хип-хоп фестиваль соберет легенд узбекского рэпа. На сцене ледового дворца Humo Arena выступят Шохрух, Тимур Алиханов, DJ King Macarella и другие.
Стоимость билетов: 100 — 300 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 71−203−6645, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
Stand-up концерт Галима Калиакбарова
Казахстанский стендап-комик выступит с авторской программой на сцене SAHNA stand-up club.
Место: SAHNA stand-up club.
Стоимость билетов: 350 — 750 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998)99−689−7036.
Посетителей ждет ярмарка с работами узбекских ремесленников и возможность приобрести изделия из кожи, аксессуары и национальную одежду ручной работы.
Место: Samarqand Darvoza.
Стоимость билетов: 35 — 180 тыс. сумов.
Участников ждут мастер-классы по изготовлению сувенирной баночки Санты и новогодних украшений в виде снеговика.
Стоимость билетов: 50 — 100 тыс. сумов.