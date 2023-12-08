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8 декабря, источник: АиФ Нижний Новгород

До −25 градусов будет в Нижнем Новгороде в выходные

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 761 мм рт. ст. +11°

Морозы в Нижнем Новгороде продержатся еще несколько дней.

В пятницу, 8 декабря, днем может быть до −22 градусов, переменная облачность, без осадков. А в ночь на субботу — до −25 градусов. Днем будет −20 градусов, облачно, бед осадков.

В воскресенье ночью ожидается −20… −22 градуса, днем −17… −19 градусов.

На следующей неделе морозы постепенно будут ослабевать.1.

В Нижегородской области столбик термометра будет опускаться до −30 градусов. В сельской местности школьникам разрешили не ходить в школу, если температура будет ниже −25 градусов.

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