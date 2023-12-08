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8 декабря, источник: МК.RU Уфа

В уфимской квартире спасатели отловили куницу

Вечером 7 декабря, в столице Башкирии помощь спасателей понадобилась девочке, которая обнаружила у себя дома куницу и сильно испугалась.

Девочка находилась дома одна и услышала в детской комнате странные звуки. Заглянув в комнате, они увидела какого-то зверька, и сразу закрыла дверь. Девочка решила вызвать спасателей.

Прибывшие на место специалисты поймали лесного гостя всего за пять минут — куницу вывезли в лес и отпустили.

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