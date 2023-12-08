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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Электробус вернули на маршрут после ремонта в Самаре

В Самаре оперативно отремонтировали и вернули на маршрут № 108 электробус.

Источник: Департамент транспорта Самары — Telegram

В Самаре оперативно вернули на маршрут электробус, который ранее отправили на ремонт и техобслуживание. Он вновь вышел на линию в пятницу, 8 декабря 2023 года. Об этом в телеграм-канале сообщили представители департамента транспорта.

— Спасибо мастерам ТТУ — они отремонтировали электробус за ночь. Он уже в строю и продолжает работать на маршруте в штатном режиме. Добро пожаловать на борт! — говорится в сообщении дептранса.

Напомним, электробус работает на маршруте № 108. Он курсирует от Губернского рынка до Николаевского проспекта в Южном городе. Накануне стало известно, что транспорт решили отправить на ремонт. Планировалось, что его вернут на линию в понедельник, 11 декабря 2023 года, но специалисты ТТУ справились раньше.

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