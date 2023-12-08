8 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
Синоптики рассказали, когда на Урале отступят 40-градусные морозы
В ночь на 11 декабря местами в Свердловской области температура воздуха может понизиться до −45 градусов.
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Синоптики Уралгидрометцентра зафиксировали в ночь на 8 декабря на 40% метеостанций региона температуру −40…-43 градуса, на 60% территории области было −35…-39.
«На окраинах Екатеринбурга (Исток, Кольцово) было −36° и −40° соответственно, на Метеогорке −31°. Аномально холодно было и в соседних регионах (Пермский край, Челябинская, Курганская области). Аномалия температуры составляет 13−20°», — рассказала главный синоптик УГМС Галина Шепоренко.
По ее словам, холодный антициклон 10 декабря пополнится еще одной порцией ультраполярного воздуха. Наиболее низкая температура лжидается в ночь на 11 декабря на севере и востоке Свердловской области — до −33…-38 градусов, в в низинах — до −45.
«Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры (±5°) сохранится в регионе до 12 декабря. В последующие дни температура воздуха начнет понемногу повышаться, к середине месяца будет отставать от нормы всего лишь на 3−5 градусов», — уточнила синоптик.
В середине декабря существенных осадков не ожидается.