8 декабря, источник: Комсомольская правда
180 фур стоят в очереди на границе с Литвой
Ситуация остается напряженной.
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В Калининградской области на границе с Литвой сохраняется очередь из грузовых автомобилей, которые стремятся выехать из региона. Как сообщает пресс-служба региональной таможни, в очереди в направлении Литвы находится 180 грузовиков. Еще 25 фур, уже оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе между пунктами пропуска.
Въезд в регион при этом свободный.
«По данным на 9 утра 8 декабря через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки проследовало 98 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию, и 110 — на выезд в Литовскую Республику», — сообщает таможня.