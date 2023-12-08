8 декабря, источник: Комсомольская правда
За неделю в Иркутске выпало 61% месячной нормы осадков
За период с 1 по 7 декабря в городе выпало 11 мм осадков.
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В областном центре продолжается борьба с последствиями сильного снегопада. Согласно информации от Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за период с 1 по 7 декабря в городе выпало 11 мм осадков, что составляет 61% от среднемесячной нормы.
— По поручению мэра города, Руслана Болотова, специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор» активно работают круглосуточно, проводя разметку и противогололедную обработку дорог, а также механизированную и ручную очистку тротуаров, остановочных пунктов, заездных и парковочных карманов. Все районы города задействованы, включая использование автогрейдеров, комбинированных дорожных машин, тракторов, погрузчиков и самосвалов, — пишет Байкал24.
Директор МУПа, Василий Ефремов, сообщил, что ночью и утром была проведена уборка на улицах: Александра Невского, Байкальская, Култукская, Лыткина, Поленова, Маршала Конева, Маяковского, Фаворского и других. На Академической, Лермонтова, а также в микрорайонах Первомайский, Юбилейный и Ново-Ленино использовались плужные очистители. Снег также удаляется с улиц Баумана, Декабрьских Событий, Захарова, Розы Люксембург, Ширямова и Ярославского.
Сотрудники муниципального предприятия «Служба эксплуатации мостов» продолжают очищать сооружения и подходы к ним. В настоящий момент ведется ремонт путепроводов на улицах Воронежская, Лермонтова, Седова, Сергеева, а также мостов на Братской, Ушаковской, Фридриха Энгельса, включая Академический, Глазковский и Иннокентьевский.