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8 декабря, источник: АиФ Самара

Не по требованию. В Самаре появятся парковки для такси

Проект подготовили в мэрии Самарской области.

Источник: Агентство «Москва»

В Самаре разрабатывается проект постановления о создании специальных парковок для такси. Инициатива направлена на упорядочение и безопасность движения водителей, а также обеспечение комфорта для пассажиров.

По предварительным данным, парковочные зоны будут создаваться в местах повышенного спроса, а работа по организации и обозначению мест будет лежать на департаментах транспорта и городского хозяйства.

Зона стоянки будет отмечена специальным дорожным знаком и горизонтальной разметкой, позволяя водителям такси занимать определенные места в соответствии с установленными правилами. Важными аспектами новых правил являются посадка и высадка пассажиров, а также погрузка и выгрузка багажа, должны осуществляться в строгом соответствии с общей очередью.

Водителям такси будет запрещено блокировать подъезды, создавать препятствия, мешать движению и стоянке других транспортных средств, нарушать общественный порядок и загрязнять территорию.

Перевозчики могут оборудовать парковки информационными указателями и другими средствами, улучшая условия.

Отметим, что также предусмотрены штрафы для водителей такси в случае нарушения правил стоянки, а обычные автомобилисты также могут быть подвергнуты штрафам за нарушение знаков и стоянок.

На данный момент проект проходит согласование, и власти приглашают граждан предложить свои замечания до 14 декабря.

Парковочные зоны будут работать круглосуточно и предоставляться бесплатно, создавая удобные условия для таксистов и пассажиров.

Напомним, что 4 декабря стало известно о происшествии, в ходе которого таксист обокрал многодетного отца и выгнал его из машины.

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