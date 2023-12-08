8 декабря, источник: АиФ Самара
Не по требованию. В Самаре появятся парковки для такси
Проект подготовили в мэрии Самарской области.
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В Самаре разрабатывается проект постановления о создании специальных парковок для такси. Инициатива направлена на упорядочение и безопасность движения водителей, а также обеспечение комфорта для пассажиров.
По предварительным данным, парковочные зоны будут создаваться в местах повышенного спроса, а работа по организации и обозначению мест будет лежать на департаментах транспорта и городского хозяйства.
Зона стоянки будет отмечена специальным дорожным знаком и горизонтальной разметкой, позволяя водителям такси занимать определенные места в соответствии с установленными правилами. Важными аспектами новых правил являются посадка и высадка пассажиров, а также погрузка и выгрузка багажа, должны осуществляться в строгом соответствии с общей очередью.
Водителям такси будет запрещено блокировать подъезды, создавать препятствия, мешать движению и стоянке других транспортных средств, нарушать общественный порядок и загрязнять территорию.
Перевозчики могут оборудовать парковки информационными указателями и другими средствами, улучшая условия.
Отметим, что также предусмотрены штрафы для водителей такси в случае нарушения правил стоянки, а обычные автомобилисты также могут быть подвергнуты штрафам за нарушение знаков и стоянок.
На данный момент проект проходит согласование, и власти приглашают граждан предложить свои замечания до 14 декабря.
Парковочные зоны будут работать круглосуточно и предоставляться бесплатно, создавая удобные условия для таксистов и пассажиров.
Напомним, что 4 декабря стало известно о происшествии, в ходе которого таксист обокрал многодетного отца и выгнал его из машины.