8 декабря, источник: AmurMedia.ru
Россиянам назвали три главные ошибки, которые люди совершают при оплате ЖКХ
Жильцы платят за «коммуналку» лишнее, а деньги не всегда можно вернуть.
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Россиянам назвали три ошибки при оплате услуг ЖКХ, из-за которых приходится платить больше. Притом деньги могут и не вернуть.
Так, ошибку совершают те, кто вовремя не отправляет показания счетчиков. Если не передавать показания, первые три месяца будут насчитывать по среднему, а затем — по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Перерасчета можно ждать долго.
Ошибку совершают и те, кто платит в приложении «автоматом». Нередки случаи, когда люди заходят в историю операций и повторяют один и тот же более ранний платеж — например, за капремонт, так как суммы неизменны. Однако люди при этом не обращают внимание, что и месяц в платеже стоит прежний. Таким образом можно три раза оплатить за август, а сентябрь и октябрь останутся «неоплаченными» — компания может выставить долг. Придется долго и нудно разбираться.
Чужие счета в почтовом ящике также частый случай. Если заплатить «не глядя», деньги уйдут в счет оплаты чужого потребления. Вернуть их будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно.