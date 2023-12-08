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8 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Лучшей снегурочкой Кемерова стала 12-летняя девочка из Ягуновского

Варвару Михайлову признали лучшей среди 19-ти финалисток.

В Кемерове завершился муниципальный этап I Всекузбасского конкурса «Снегурочка-2024». На нём выбрали лучшую Снегурочку города — ей стала 12-летняя Варвара Михайлова из жилого района Ягуновский. Как сообщает пресс-служба администрации Кемерово, Варвара покорила членов жюри умением петь, играть на народных инструментах и держаться на сцене. Уже четыре года победительница вместе со своим дедушкой, который переодевается в Деда Мороза, поздравляет детей в детских садах. Всего в муниципальном этапе конкурса приняли участие 107 человек, но всего 19 участниц прошли в финал. Победительница городского этапа поздравит горожан с наступающем праздником — для этого будет записан видеоролик.

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