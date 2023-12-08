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8 декабря, источник: dostup1.ru

Отмена занятий в школах Челябинской области 9 декабря

По информации синоптиков, 9—11 декабря в большинстве районов Челябинской области сохранится аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь градусов и более, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме того, 9—10 декабря местами установится сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40 и ниже.

Власти заблаговременно начали рассылать уведомления об отмене школьных занятий.

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) 9 декабря в связи с низкой температурой воздуха не будет очных занятий с 1 по 11 класс.

В Златоусте 9 декабря «в связи с неблагоприятными погодными условиями отменяются занятия в очной форме с 1 по 11 класс первой и второй смены».

В Южноуральске 9 декабря отменяются занятия в школах с 1 по 11 класс первой и второй смены.

В ЮУрГУ «в связи с аномальными морозами занятия 8 и 9 декабря переносятся в дистант».

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