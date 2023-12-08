8 декабря, источник: dostup1.ru
Отмена занятий в школах Челябинской области 9 декабря
По информации синоптиков,
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Кроме того,
Власти заблаговременно начали рассылать уведомления об отмене школьных занятий.
В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) 9 декабря в связи с низкой температурой воздуха не будет очных занятий с 1 по 11 класс.
В Златоусте 9 декабря «в связи с неблагоприятными погодными условиями отменяются занятия в очной форме с 1 по 11 класс первой и второй смены».
В Южноуральске 9 декабря отменяются занятия в школах с 1 по 11 класс первой и второй смены.
В ЮУрГУ «в связи с аномальными морозами занятия 8 и 9 декабря переносятся в дистант».
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