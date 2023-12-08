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8 декабря, источник: МК.RU Волгоград

Экосовет посетил приюты для животных в Волгоградской области

В регионе контроль за численностью бездомных животных поддерживается средствами областного бюджета.

Источник: Freepik

Благодаря этой поддержке ежегодно количество безнадзорных собак сокращается примерно на на 2 тыс. особей.

Члены экологического совета при облдуме посетили два приюта для бездомных животных в Волгограде и Среднеахтубинском районе. Основное внимание было уделено соблюдению экологических норм и правил по содержанию животных.

За последний год отмечены положительные изменения: собак вакцинируют и стерилизуют, количество вольеров, включая закрытые, растет.

Однако остаются вопросы, касающиеся соблюдения экологических норм в приютах. Участников совещания интересовала гигиена помещений и оборудования, утилизация отходов.

Также на повестке дня был вопрос о содержании домашних животных. В регионе официально зарегистрировано 86 тыс. питомцев, но эксперты считают, что эта цифра значительно выше.

Кроме того, обсуждались проблемы самовыгула собак, осведомленности жителей о правилах содержания животных. Многие не знают, что эти правила определяют разрешенные места для выгула собак. Кроме того, не все осведомлены о бесплатной вакцинации от бешенства в государственных ветеринарных клиниках.

Экосовет дал рекомендации областному комитету ветеринарии и органам местного самоуправления повысить информационную и просветительскую работу с населением.

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