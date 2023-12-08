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8 декабря, источник: Don24.ru

В Ростовской области жители подтопленных территорий получают компенсацию

Ростовская область, 8 декабря 2023. DON24.RU. В Ростовской области жители подтопленных территорий получают материальную помощь. Об этом сообщили в правительстве региона.

Источник: Don24.ru

Напомним, 27 ноября было подтоплено 2,9 тысячи придомовых территорий, порядка тысячи домов в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Областными спасателями было эвакуировано 506 человек, в том числе 120 детей.

В настоящий момент завершена откачка воды на территории Азова, Таганрога и Неклиновского района.

По поручению главы региона Василия Голубева в Азовском районе побывал замгубернатора РО Сергей Бодряков, который встретился с жителями и ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий ЧС.

Откачка воды в районе продолжается. В общей сложности, поступило порядка 350 заявок, практически все они отработаны. В проведении работ задействовано 64 специалиста, 25 единиц техники и 16 мотопомп, откачано более 15 тысяч кубометров воды.

Работа по ликвидации последствий подтопления и оказанию помощи пострадавшему населению продолжается. В администрации муниципальных образований подано более 1,1 тысячи заявлений на выплату единовременной материальной помощи и финансовой помощи за утраченное имущество первой необходимости, выплаты ведутся. Комиссиями муниципальных образований с целью оценки причиненного ущерба обследовано порядка тысячи домовладений.

Василий Голубев

Сообщается, что режим ЧС будет снят после завершения выплат пострадавшим.

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