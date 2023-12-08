В Ростовской области жители подтопленных территорий получают компенсацию

Напомним, 27 ноября было подтоплено 2,9 тысячи придомовых территорий, порядка тысячи домов в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Областными спасателями было эвакуировано 506 человек, в том числе 120 детей.
В настоящий момент завершена откачка воды на территории Азова, Таганрога и Неклиновского района.
По поручению главы региона Василия Голубева в Азовском районе побывал замгубернатора РО Сергей Бодряков, который встретился с жителями и ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий ЧС.
Откачка воды в районе продолжается. В общей сложности, поступило порядка 350 заявок, практически все они отработаны. В проведении работ задействовано 64 специалиста, 25 единиц техники и 16 мотопомп, откачано более 15 тысяч кубометров воды.
Сообщается, что режим ЧС будет снят после завершения выплат пострадавшим.