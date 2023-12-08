8 декабря, источник: АиФ Красноярск
Чем полезна скандинавская ходьба?
Этим видом ходьбы занимаются более 2,5 тыс. красноярцев.
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Такой вид ходьбы доступен любому человеку вне зависимости от возраста и физической подготовки. Он задействует мышцы спины, рук, плечевого пояса. Оказывает положительное влияние на сердце, дыхание, проходимость вен.
"Уже 9 лет развиваю это физкультурное направление. На занятия приходят люди всех возрастов. Одни занимаются самостоятельно, другим проще в группах. Занятия в основном проходят в будние дни в рабочее время, этим и объясняется, почему группы состоят из возрастных спортсменов. Но много среди любителей и молодых.
Сегодня этим видом ходьбы занимаются более 2,5 тыс. красноярцев. Для пенсионеров (старше 55 лет) открыты бесплатные оздоровительные группы. Самое главное в таких занятиях — это общение и особая атмосфера. Неважно, какая на улице погода — мороз, дождь или зной. За одно занятие мы проходим по 5−6 км. Ведь движение — это жизнь. Поэтому каждому из нас как минимум полчаса в день нужно активно двигаться", — советует мастер спорта по лёгкой атлетике и инструктор по спорту группы здоровья по скандинавской ходьбе Валерий Давыдов.