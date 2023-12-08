8 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Кукла Барби, дрова, новая обувь и мир на земле: Что просят у Деда Мороза дети в Молдове
Дети по всей Молдове уже начали писать и отправлять письма Мош Крэчуну.
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Дети по всей Молдове уже начали писать и отправлять письма Мош Крэчуну. Пожелания у всех разные, но некоторые из них заслуживают особенного внимания.
— Я хочу, чтобы был мир. Хочу куклу Барби. А мама хочет дрова, чтобы было, чем топить печь, — говорит 6-летняя София.
15-летняя Мэдэлина мечтает о новой паре обуви, а некоторые просят ёлочку, новый телефон или даже телевизор. Большинство ребятишек всё же мечтают о конфетах и игрушках.
Акцию ежегодно проводит «Почта Молдовы». Дети любого возраста могут отправить письмо, написав на конверте «Мош Крэчуну» или «Деду Морозу». Письмо можно отправить в ближайшем почтовом отделении, даже без конверта и марки.