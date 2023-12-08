8 декабря, источник: Nakanune.ru
Уральский родительский комитет открыл «горячую линию» по травле в школах
Уральский родительский комитет запустил «горячую линию» по травле детей в школах Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в УРК, начиная с сегодняшнего дня о травле в школах региона можно рассказать по телефону 8 908 907 02 55, либо написав на e-mail: urkzhabreeveb@mail.ru. Также по предварительной записи можно прийти на личный прием в общественную приемную Уральского родительского комитета в Екатеринбурге (переулок Дружбы, 4, офис 5-а). Запись проводится по указанному телефону с понедельника по пятницу каждую неделю с 10.00 до 18.00.
«Вся поступившая информация для тщательного и объективного разбирательства по каждому обращению будет поставлена на контроль уполномоченному по правам ребенка Свердловской области», — добавили в комитете.
Напомним, накануне 14-летняя девочка принесла в гимназию № 5 в Брянске помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (в том числе стрелявшая), пять человек были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело.
После этого в Госдуме заговорили о проекте закона по профилактике травли в школах.