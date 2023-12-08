Москвичи смогут записываться в бесплатные спортивные секции онлайн

Услуга актуальна для москвичей старше шести лет. Взрослому, чтобы записаться в спортивную секцию, нужно иметь постоянную или временную прописку в столице, СНИЛС, паспорт и разрешение врача на занятия спортом. Детям для записи потребуется свидетельство о рождении.
Сегодня в Москве действуют около 30 000 спортивных зон. Это площадки с тренажерами и турниками на открытом воздухе, футбольные поля, беговые и велосипедные дорожки, ледовые катки и многое другое. Спортивная инфраструктура есть в городских парках, на набережных и во дворах многоквартирных домов.
По данным московского Департамента спорта, предоставленным «Ведомости. Городу», в столице на регулярной основе спортом и физической культурой занимаются около 5,5 млн горожан. Москвичи участвуют в таких проектах, как «Мой спортивный район», «Спортивные выходные», «Московская ходьба» и «Показать за 60 секунд», которые позволяют бесплатно заниматься различными видами спорта под руководством профессиональных тренеров. Для москвичей старшего поколения проводником в мир активного образа жизни остается проект «Московское долголетие», где организовано до 50 видов спортивных занятий.