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8 декабря, источник: Ведомости.Город

Москвичи смогут записываться в бесплатные спортивные секции онлайн

Москомспорт представил новый сайт, с помощью которого можно записаться в бесплатную спортивную секцию. Всего доступно 70 видов спорта в 3800 группах, расположенных в 10 округах Москвы. Об этом своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. К примеру, в Западном округе есть секция для детей по настольному теннису, а в Юго-Восточном округе москвичи разных возрастов могут заняться фитнесом, самбо или хоккеем.

Источник: Freepik

Услуга актуальна для москвичей старше шести лет. Взрослому, чтобы записаться в спортивную секцию, нужно иметь постоянную или временную прописку в столице, СНИЛС, паспорт и разрешение врача на занятия спортом. Детям для записи потребуется свидетельство о рождении.

Сегодня в Москве действуют около 30 000 спортивных зон. Это площадки с тренажерами и турниками на открытом воздухе, футбольные поля, беговые и велосипедные дорожки, ледовые катки и многое другое. Спортивная инфраструктура есть в городских парках, на набережных и во дворах многоквартирных домов.

По данным московского Департамента спорта, предоставленным «Ведомости. Городу», в столице на регулярной основе спортом и физической культурой занимаются около 5,5 млн горожан. Москвичи участвуют в таких проектах, как «Мой спортивный район», «Спортивные выходные», «Московская ходьба» и «Показать за 60 секунд», которые позволяют бесплатно заниматься различными видами спорта под руководством профессиональных тренеров. Для москвичей старшего поколения проводником в мир активного образа жизни остается проект «Московское долголетие», где организовано до 50 видов спортивных занятий.

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