8 декабря, источник: АиФ Кузбасc
В Ленинске-Кузнецком обновили манеж перед Кубком Сибири по гимнастике
На турнир приехали около 70 сильнейших гимнастов России, Казахстана и Киргизии.
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В Ленинске-Кузнецком обновили манеж перед Кубком Сибири по спортивной гимнастике, как сообщает правительство региона. На него съехалось 70 спортсменов 14−27 лет из России, Казахстана и Киргизии.
«В школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Маметьева, которая работает с 1960 года, воспитали целую плеяду прославленных спортсменов. На сборы к нам приезжают спортсмены Сибири и Дальнего Востока, ведь кузбасская база для подготовки гимнастов — одна из лучших в стране. Мы создали здесь максимально современные условия, чтобы наши юные таланты могли заниматься спортивной гимнастикой на самом высоком уровне», — отметил Сергей Цивилев.
На модернизацию гимнастического зала выделили 33 млн рублей из областного бюджета. На них заменили светильники в спортзале на светодиодные, установили автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, капитально отремонтировали гимнастический помост, уложили новый ковёр.
До 9 декабря в ленинск-кузнецком манеже будут соревноваться спортсмены из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Омска, Томска, Северска, Барнаула, Краснодара, Великого Новгорода, Красноярска, Новокузнецка, Хабаровска, Новосибирска.