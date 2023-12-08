8 декабря, источник: Комсомольская правда
Штраф за неоплату парковки в Воронеже подняли до уровня Санкт-Петербурга
Выше — только столица.
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Новогодний «подарок» — неожиданный и потрясающий — сделала воронежцам 7 декабря областная дума. Без предупреждения и моральной подготовки общественности повысила штраф за неоплату парковки. Да не на 500 рублей, и даже не на 1000, а в два раза: с 1500 до 3000 тысяч!
ОПЕРЕЖАЯ СОСЕДЕЙ.
Уже в первый день в соцсетях возник шквал недовольства горожан. И возмущение вызывал не сам факт роста штрафа (этим воронежцев не удивить), а его двукратный размер! Мы выяснили, какие штрафы за неоплату парковки в соседних и столичных регионах. Судите сами:
Белгород — 1500 рублей.
Курск — 1000 рублей.
Липецк — 500 рублей.
Нижний Новгород — от 1000 до 2000 рублей.
Ростов-на-Дону — 1500 рублей.
Санкт-Петербург — 3000 рублей.
Москва — 5000 рублей.
То есть чиновники приравняли размер воронежского штрафа к питерскому. Интересно, из каких соображений. Неужели уровень жизни и материального достатка воронежцев так вырос? Или, может быть, у нас настолько злостные неплательщики, что дисциплинировать их способны лишь драконовские меры? Или совсем плохо с бюджетом, что требуется срочно повысить его доходность? Последней версии, кстати, кроме горожан придерживаются и депутаты городской думы.
— Какую задачу пытаются этим решить? — рассуждает депутат Константин Ашифин. — Зачем изначально вводились платные парковки, в чем была сама идея? Сделать жизнь горожан удобнее, решить транспортную проблему. А в итоге что — пытаемся найти средства для пополнения бюджета? Так лучше стрясти эти деньги с концессионера. Напомню, на будущий год в бюджет поступят лишь 20 миллионов рублей вместо обещанных инвестором 80 миллионов. За прошлые годы тоже был серьезный недобор, уже от другого концессионера. Складывается впечатление, все этим недоимки хотят переложить на воронежцев.
Действительно, в течение года у городской думы неоднократно возникали претензии к исполнению концессионером платных парковок своих обязательств, в том числе и финансовых. Рассматривался даже вариант расторжения с ним договора. Но, видно, нашлось лучшее решение…
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ?
Воронежцы же сразу связали рост штрафа с недавно стартовавшей эвакуацией автомобилей с закрытыми номерами. Дескать, таким образом, чиновники просто пытаются возместить убытки. Ведь эвакуация машин нарушителей — изначально убыточна и проводится за счет бюджета города. Для владельцев автомобилей никакого финансового «наказания» не предусмотрено. Выходит, расходы на борьбу с одними нарушителями хотят возложить на других нарушителей? При этом прячущие номера владельцы идут на это осознанно, в то время, как схлопотать штраф за неоплату можно случайно. Например, перепутал данные (время, место), забыл произвести постоплату на сайте или в суматохе не заметил знака.
«ОТДЕЛЬНЫМ НАРУШИТЕЛЯМ ВЫГОДНЕЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ, ЧЕМ ПАРКОВКУ».
А чем мотивируют свое решение инициаторы повышения штрафов?
— Существующая административная ответственность не соответствует основной цели наказания, то есть предупреждению повторных нарушений, — считает Игорь Солосин, руководитель управления по координации деятельности по противодействию терроризму правительства Воронежской области. — Отдельным нарушителям выгоднее оплатить штраф, чем оплатить парковку.
Весьма спорное заявление, если сравнить 40 рублей и 3000. И опять же — «отдельным» нарушителям. С каких пор закон ориентируется на отдельных граждан, даже и со странными предпочтениями?!
Справедливости ради добавим, что во время обсуждения предложенных правительством инициатив, ряд депутатов выступил против повышения размера штрафа. Предлагали, напротив, пойти навстречу автомобилистам — например, чтобы снизить число нарушений (за что и ратуют чиновники), продлить период постоплаты на сайте, поскольку бывают объективные ситуации, когда человек не может вовремя оплатить парковку.
— Повышение размера штрафа не повысит эффективность, а обозлит людей еще больше. Тех, кто и так не понимает, за что платит, — заметил один из депутатов. — Увеличивать штрафы есть смысл после того, как оператор приведет парковки в соответствие с нормами.
КУДА ИДУТ ШТРАФЫ?
Тем временем в мэрии поспешили подсластить воронежцам горькую пилюлю — напомнили, что средства от штрафов идут на благо города:
— Штрафы, накладываемые за совершение административных правонарушений, в том числе, за неоплату парковки, поступают в доходы местного бюджета. Соответственно, эти средства будут, в первую очередь, способствовать развитию Воронежа.
Согласитесь, слабое утешение для того, кто из-за досадной ошибки отдаст на «благо города» десятую часть своей зарплаты. А именно таких в нашем городе большинство. Для них и надо бы писать чиновникам законы…