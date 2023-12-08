8 декабря, источник: Комсомольская правда
Эконом-вариант «Шубы» с элементами швейцарской кухни: Как за тысячу рублей накрыть новогодний стол-2024 в Ростове
Прошлись по магазинам Ростова и собрали меню на новогодний стол за 1000 рублей.
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Новый год совсем не за горами. И пока одни планируют отмечать Год зеленого деревянного дракона, в сотый раз кроша популярный салат «Оливье» и «Селедку под шубой», мы бросили вызов финансам и решили пройти квест под названием «Новогодний стол за тысячу рублей».
Его мы проходим уже не в первый раз. И до этого как-то умудрялись за эту небольшую сумму накрыть целую гастрономическую поляну. Интересно, а сможем ли в этот раз уложиться в такой скромный бюджет?
СМЕСЬ ШВЕЙЦАРСКОЙ И РУССКОЙ КУХНИ.
На горячее в этот раз будут куриные рулетики «Кордон Блю», а еще — запеченный картофель в духовке со специями.
В ближайшем супермаркете покупаем куриное филе — 370 рублей за кило, сто граммов нарезанной охотничьей колбасы — обойдется в 70 рэ, 200 г сыра по акции можно урвать за 120 рэ, два яйца выйдут в 24 рубля. А вот мука, соль, перец, сливочное масло и панировочные сухари и так найдутся в каждом доме.
Когда продукты для первого блюда куплены, приступаем к приготовлению. Разрезаем филе на тонкие слайсы, а потом отбиваем их кухонным молотком. Затем солим и перчим. И на каждый куриный кусочек помещаем по ломтику сыра и кусочку колбасы.
Когда с этой задачей справились, аккуратно сворачиваем куриное филе в рулет и панируем в муке. Затем — во взбитых яйцах, и под конец окунаем в панировочные сухари. Остается только отправить всю в духовку и запекать со сливочным маслом 10 — 15 минут при температуре 190 градусов.
Для второго блюда нам понадобится килограмм картофеля за 24 рубля, подсолнечное масло и специи с солью. Промываем корнеплод и нарезаем его либо ломтиками, либо кружочками. Посыпаем картофель специями, не забываем посолить. А затем добавляем масло и хорошо перемешиваем. После этого отправляем картофель в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
ТОРТУ БЫТЬ.
Какой же праздник без торта? Хоть бюджет и небольшой, но лакомство можем себе позволить. Только будет он рыбный. Для этого нам понадобится банка любой рыбной консервы. В нашем случае это оказалась сельдь за 75 рублей по скидке, лаваш за 35 рублей круглой формы, чтобы задать форму для торта, одна луковица за четыре рубля, одна морковь за два рубля, майонез самой дешевой марки выйдет в 23 рубля за 150 граммов, два яйца — 24. А сыр у нас остался еще от куриных рулетиков.
На тарелку выкладываем первый слой лаваша. Смазываем его майонезом и добавляем отварные тертые яйца. Затем — второй слой лаваша. Следующем слоем выкладываем поджаренный лук и морковь. И снова накрываем слоем лаваша, смазываем майонезом и добавляем половину рыбы из консервов. Снова — слоем лаваша. Пропитываем его майонезом и добавляем тертый сыр. Еще один слой лаваша: выкладываем оставшуюся часть рыбы. Накрываем последним слоем лаваша. После чего отправляем его в холодильник пропитываться на три часа. А перед подачей верх торта для красоты смазываем майонезом и посыпаем оставшимся тертым сыром.
ПОЛЕЗНЫЙ САЛАТ И МИНИ-ВЕРСИЯ «СЕЛЕДКИ ПОД ШУБОЙ».
Салат мы приготовим из ингредиента, который богат белком и жирными кислотами, — куриной печени. В магазинах лоток стоит 120 рублей. Еще докупаем консервированную красную фасоль за 38 рэ, один лук, который вытянет на три рубля и одну морковь за два рубля.
Отвариваем в течение 15 минут печень. И за это время обжариваем на сковороде лук и морковь до золотистого цвета. Затем в салатнице смешиваем получившуюся овощную поджарку, фасоль, нарезанную кубиками отварную печень и заправляем все майонезом. Солим и перчим по вкусу.
Так как бюджет поджимает, то придется забыть о «Селедке под шубой». Будем импровизировать и приготовим что-то похожее, но в виде закуски.
Берем филе кусочками соленой селедки в масле — 70 рублей. Одна свекла вытянет на три рубля. А еще два зубчика чеснока. Также нам понадобится майонез. Он у нас еще остался с прошлых блюд. Кроме того, необходим бородинский хлеб — 26 рэ.
Отвариваем свеклу, затем протираем ее на терке, добавляем к ней чеснок и майонез. Все тщательно перемешиваем и эту массу намазываем на хлеб. Сверху кладем кусочек селедки. И наше «Селедка под шубой» в эконом варианте готова.
В итоге с горячим, гарниром, тортом, салатом и закусками мы потратили 1000 рублей 30 копеек. А вот из напитков можем предложить чай, так как лимит полностью исчерпан.
Наш собранный новогодний стол подойдет для тех, кто собирается отмечать наступающий год в узком семейном кругу.
К слову, в прошлом году нам удалось собрать стол за 826 рублей и 40 копеек. Тогда мы запекали курицу с картошкой, тарталетки с селедкой и делали салат «Сосновая ветка». А на оставшиеся деньги на десерт купили две плитки шоколада.